Мизулина-младшая насчитала свыше 4 млн фейковых публикаций о "спецоперации" на Украине

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина представила имеющиеся у нее актуальные данные о числе якобы фейков, которые имеются в СМИ и социальных сетях и посвящены российской военной спецоперации на Украине. Как утверждается в Telegram-канале Мизулиной, речь идет о 4,2 млн публикациях. К ним относятся также высказывания о российских военнослужащих и просто о россиянах, сделанные в том числе на просторах зарубежного сегмента интернета. Особняком для автора канала стоит трагедия в Буче, о которой мир узнал в конце прошлой недели.

"В западных СМИ и в Рунете порядка 544 тысяч публикаций, содержащих фальсифицированную и сфабрикованную информацию о событиях в Буче", - пишет общественница.

Мизулина предполагает, что столь массовое освещение инцидента под Киевом может иметь прямое отношение к желанию президента Владимира Путина продавать газ зарубежным государствам за рубли.