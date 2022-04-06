Депутаты Госдумы изучат преподавание истории Великой Отечественной войны в школах и вузах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил своему заместителю Петру Толстому и профильным комитетам проанализировать качество преподавания истории Великой Отечественной войны в российских школах и вузах, сообщила 6 апреля пресс-служба нижней палаты парламента. На основании полученных данных следует выработать позицию Государственной Думы по этому вопросу.

"У нас истории Великой Отечественной войны уделяется очень мало времени в школьной программе", — объявил Володин. По его словам, изучение этого исторического промежутка приходится на период, когда "заняты школьники для себя поиском нового пути", и потому кто-то доучивается в 10-11 классах, а кто-то переходит в колледжи и техникумы.

"У них получается — у тех, кто ушел, — в принципе, не такая глубокая подготовка и знания в этой части. А что касается тех, кто в школе остается, — там тоже имеются свои особенности, когда ребятишки готовятся к ЕГЭ и тому подобное", — высказался спикер Госдумы.

По мнению Володина, в школьной программе следует отвести отдельное место под изучение Великой Отечественной войны. При этом нужно "обязательно прописать точное определение нацизма и многого другого, чтобы дети понимали, о чем идет речь".

Сегодня же Госдума одобрила в третьем чтении поправки в КоАП, устанавливающие наказание за отождествление СССР и нацистской Германии.