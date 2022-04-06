Песков заявил о необходимости уточнять лозунги первомайских демонстраций

Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы с городскими властями, заявил 6 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Параметры проведения мероприятий следует уточнять там же, отметил он, отвечая на вопрос о допустимости традиционных для Первомая лозунгов о мире.

"Вы имеете в виду первомайские акции и демонстрации? Смотрите, ведь они должны быть заранее согласованы с городскими властями, в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей", — привело слова Пескова РИА "Новости".

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Дела по статье статье 20.3.3 КоАП заводятся, в частности, за пацифистские плакаты и призывы.