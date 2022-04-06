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Новости 15:20

"Глубоко преданный своему Отечеству": Беглов высказался о кончине Жириновского

фото ЗакС политика "Глубоко преданный своему Отечеству": Беглов высказался о кончине Жириновского

Петербургский губернатор Александр Беглов откликнулся на известие о кончине бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, принеся публичные соболезнования его близким и коллегам. По оценке Беглова, знаменитый депутат своей карьерой оставил "яркий след в истории России" и ушел из жизни в тяжелый для страны исторический период.

"Глубоко преданный своему Отечеству, он подавал личный пример преодоления любых трудностей и боролся во имя будущего страны", - говорится в телеграмме, распространенной пресс-службой Смольного.

Беглов уверен, что Жириновскому удавалось бескомпромиссно защищать национальные интересы, в том числе и за границей.

Напомним, что лидера ЛДПР госпитализировали с коронавирусом более двух месяцев назад. За это время неоднократно появлялись слухи о его кончине. Политику, заседавшему в Госдуме с 1993 года, было 75 лет.


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