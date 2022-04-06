С конца февраля по делам о протестах в Петербурге арестовали более 900 человек

Объединенная пресс-служба петербургских судов обнародовала актуальную статистику по делам, связанным с пацифистскими акциями, которые продолжаются в городе с начала военной спецоперации на Украине.

С 24 февраля суды успели рассмотреть 4114 таких дел, по которым вынесли 913 постановлений об административном аресте и 2857 штрафов. Обязательные работы достались 138 участникам политических выступлений, а производство по 200 делам суды прекратили.

В прошлый раз подобная сводная таблица публиковалась 16 марта. К тому моменты городские суды успели рассмотреть 3302 дела. Чаще всего на участников пацифистских акций составляют протоколы по "митинговым" статьям и по новой статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил.