Горсуд признал незаконной пробивку двери на фасаде с видом на Летний сад

Городской суд Петербурга оставил в силе решение предыдущей инстанции о незаконности пробивки двери на фасаде дома № 2/7 по улице Чайковского, известил 6 апреля в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский.

"Друзья, победа! Как сообщила заслуженная артистка России Лариса Дмитриева (одна из заявителей), Городской суд оставил без изменений решение о незаконности пробитой двери в доме 2/7 по ул. Чайковского", — написал депутат.

О появлении двери на фасаде дома XVIII века стало известно в 2020 году. Тогда же стало известно о принадлежности помещения петербургскому архитектору Евгению Герасимову. В ходе последовавшего судебного процесса Куйбышевский суд Петербурга признал пробивку двери незаконной, это решение теперь подтвердил Городской суд.

Решение вступило в законную силу.