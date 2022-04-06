После визита силовиков магазин "Листва" атаковали неизвестные

На следующий день после посещения полицейскими петербургского книжного магазина "Листва" по этому адресу наведались неизвестные. Камера слежения над входом в магазин запечатлела то, как двое молодых людей что-то фотографируют, о чем сообщили представители "Листвы" в своем Telegram-канале.

"Один из них сорвал дверь домофона с магнита, а через минуту уже вышел со стремянкой. После этого вывеска пропала", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером в магазин, популярный у приверженцев правых и ультраправых взглядов, явились силовики, изъявшие литературу (например, книги Эдуарда Лимонова) и задержавшие как сотрудников, так и посетителей. Спустя несколько часов восьмерых задержанных отпустили без протоколов. Сотрудники книжной лавки рассказали, что полицейские искали некую экстремистскую литературу.

фото: Листва: Петербург / Telegram