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Новости 18:47

После визита силовиков магазин "Листва" атаковали неизвестные

фото ЗакС политика После визита силовиков магазин "Листва" атаковали неизвестные

На следующий день после посещения полицейскими петербургского книжного магазина "Листва" по этому адресу наведались неизвестные. Камера слежения над входом в магазин запечатлела то, как двое молодых людей что-то фотографируют, о чем сообщили представители "Листвы" в своем Telegram-канале.

"Один из них сорвал дверь домофона с магнита, а через минуту уже вышел со стремянкой. После этого вывеска пропала", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером в магазин, популярный у приверженцев правых и ультраправых взглядов, явились силовики, изъявшие литературу (например, книги Эдуарда Лимонова) и задержавшие как сотрудников, так и посетителей. Спустя несколько часов восьмерых задержанных отпустили без протоколов. Сотрудники книжной лавки рассказали, что полицейские искали некую экстремистскую литературу.

фото: Листва: Петербург / Telegram


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