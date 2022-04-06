Володин пообещал, что Финляндия заплатит неустойку из-за задержки российских картин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 6 апреля затронул тему российских картин, застрявших на границе с Финляндией при их транспортировке в Петербург после задержания таможенниками. Единоросс подтвердил, что экспонаты обязательно закончат путешествие согласно первоначальному маршруту, о чем ранее сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Вернут и еще выплатят неустойку. А поручение давайте дадим не только комитету по культуре, но и комитету по безопасности. Те, кто в Финляндии это сделал, наверное, плохо помнят свою историю", - произнес депутат.

Свою речь Володин продолжил небольшим экскурсом в историю первой половину XX века.

Напомним, что 4 апреля финская таможня подтвердила факт задержания трех партий товаров, "попадающих под санкции ЕС". Среди них - экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи и иных российских музеев. С полотнами проводят некие бюрократические процедуры, обусловленные новейшими антироссийскими санкциями.