"На звонки не отвечает": Анатолия Чубайса вызвали в суд в рамках дела о краже 70 млн рублей

Руководителя государственной корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса вызвали в Хамовнический райсуд Москвы для дачи показаний в рамках уголовного дела о краже его имущества на сумму 70 млн рублей, уведомил ТАСС адвокат одного из фигурантов разбирательства.

Ключевой фигурант дела — Илья Сучков, экс-деловой партнёр Чубайса.

"В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс. Однако, как нам стало известно, на звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает", — поделился с ТАСС один из адвокатов, задействованных в процессе.

Несмотря на то, что дело слушается уже в третий раз, личное присутствие Чубайса запрашивается впервые, уточнил адвокат.

Уголовное дело о краже и мошенничестве возбудили в 2017 году. Некогда принадлежавшая Чубайсу компания SFO Concept, руководил которой брат его многолетнего советника Илья Сучков, должна была возвести дом в деревне Переделки Одинцовского района. Чубайс решил засудить фирму, предположив, что у него вымогают дом по завышенной цене.

Ранее СМИ заявили об отъезде Чубайса из России из-за его критических заявлений о "спецоперации". Последний раз в медиапространстве появлялась информация о том, что его якобы видели в Стамбуле.

Фото: kremlin.ru