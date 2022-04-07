В Бурятии оштрафовали пенсионера, сорвавшего букву Z с двери сельской школы

Пожилой мужчина получил штраф в размере 30 тысяч рублей за сорванную с двери спортивной школы в посёлке Онохой "патриотическую" букву Z, делится МВД по Бурятии.

Кроме того, его оштрафовали ещё раз на 30 тысяч рублей за то, что в присутствии сотрудников образовательного учреждения критически высказался о "специальной военной операции", которую РФ ведёт на Украине.

В обоих случаях мужчине инкриминировали ч. 1 cт. 20.3.3 КоАП ("Пyбличныe дeйcтвия, нaпpaвлeнныe нa диcкpeдитaцию иcпoльзoвaния BC PФ").

Напомним также, ранее с окон и стен детсада в Петербурге сняли политическую Z-символику после обращения родителей.