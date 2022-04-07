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Новости 12:12

Из-за клипа Моргенштерна Google могут оштрафовать на 8 млн рублей

фото ЗакС политика Из-за клипа Моргенштерна Google могут оштрафовать на 8 млн рублей

Остающийся свободным доступ на YouTube к одному из клипов скандально известного рэпера Моргенштерна стал поводом для судебного разбирательства, в котором ответчиком выступает компания Google. Протокол составил Роскомнадзор по заявлению МВД, сообщает ТАСС.

"В отношении Google составлен протокол по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации о способах изготовления и использования наркотических средств). Поводом послужила публикация на YouTube клипа Моргенштерна "Розовое вино". В соответствии с законом компании грозит штраф до 8 млн рублей", - гласят материалы дела.

По просьбе адвоката, который посетовал на усложнившуюся деловую коммуникацию из-за антироссийских санкций, заседание перенесли на конец апреля.

Отметим, что на неделе на самого рэпера составили очередной административный протокол, тоже связанный с наркотиками: ему вменяют их пропаганду из-за содержания татуировок. Моргенштерн в прошлом году покинул Россию после усилившегося интереса Следственного комитета к его творческой деятельности.


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