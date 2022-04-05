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Новости 12:51

Моргенштерн стал фигурантом еще одного "наркотического" административного дела

фото ЗакС политика Моргенштерн стал фигурантом еще одного "наркотического" административного дела

На рэпера Моргенштерна завели очередное административное дело по статье о пропаганде наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Набережных Челнов. Протокол, со слов последнего, уже поступил в суд.

"Факт совершения инкриминируемого деяния подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета. Согласно ее результатам, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", – уточнил собеседник агентства.

Дату рассмотрения дела городской суд Набережных Челнов, как рассказали в его пресс-службе, пока не назначил.

Напомним, что проблемы Алишера Моргенштерна с российскими силовиками стали множиться в прошлом году: помимо внешнего вида молодого человека, претензии правоохранителей касались содержания его песен и клипов. Дошло даже до того, что глава СК Александр Бастрыкин публично обвинил исполнителя в том, что тот торгует наркотиками в социальных сетях. Вскоре после этого заявления стало известно об отъезде рэпера из России. Еще позже он создал собственное медиа.


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