МВД заблокировало две ссылки на трек Моргенштерна "Розовое вино 2"

МВД заблокировало ссылки на песню Моргенштерна и Yung Trappa "Розовое вино 2" на сайтах Muzonov.net и Muzrtack.net, обратила внимание "Роскомсвобода".

"Медиазона"* заметила, что песня пропала из приложений Spotify, Apple Music, "VK Музыка" и "Я.Музыка". Ранее клип на нее пропал с ютуб-канала Моргенштерна.

Летом 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков в треках "Розовое вино 2" и Family.В конце ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он якобы "торгует наркотиками" в соцсетях. Перед этим СК приступил к проверке творчества рэпера, заподозрив его в склонении несовершеннолетней аудитории к потреблению психоактивных веществ. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул Россию. 10 декабря рэпер опубликовал клип, в котором ответил Бастрыкину, заявив, что в соцсетях он торгует лишь ********** [лицом].