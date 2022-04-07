"Это тревожно, нечего скрывать": Юрия Дмитриева этапируют в Мордовию

Группа поддержки осужденного на 15 лет карельского историка Юрия Дмитриева, ведущая Telegram-канал Delo_Dmitrieva, сообщила о том, что его в настоящее время везут отбывать наказание в Республику Мордовия. Сподвижники историка предупреждают, что не могут оперативно отслеживать его местонахождение и что конечная точка этапа им пока неизвестна.

"Это тревожно, нечего скрывать", - признаются авторы канала.

До последнего времени историка держали в Надвоицкой колонии под Сегежой.

Напомним, что скандальное дело Юрия Дмитриева, имевшее международный резонанс, расследовалось с 2016 года. Ему вменяли уголовные статьи, связанные с педофилией и порнографией, в частности, обвиняя в растлении малолетней приемной дочери. Перед Новым год суд в закрытом режиме ужесточил приговор историку до 15 лет строгого режима. Российское правозащитное сообщество склонно полагать, что дело полностью сфабриковано, и усматривает в преследовании Дмитриева личный и политический мотивы. Карельский общественник известен прежде всего открытием захоронений жертв сталинских репрессий.