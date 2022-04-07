ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:12

Выступавшего против вакцинации от COVID-19 Редько включили в экспертный совет при комиссии ЗакСа

фото ЗакС политика Выступавшего против вакцинации от COVID-19 Редько включили в экспертный совет при комиссии ЗакСа

Комиссия по социальной политике и здравоохранению петербургского парламента 7 апреля добавила в свой Медицинский экспертный совет двух человек, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. В состав совета вошли муниципальный депутат МО "Коломяги" и врач-хирург Александр Редько. Он неоднократно высказывался против массовой вакцинации от коронавируса и критиковал препарат "Спутник V". 

Редько в состав медицинского совета включили по предложению депутата ЗакСа Вячеслава Бороденчика, который ранее был мундепом МО "Коломяги". Также Бороденчик выдвинул в совет сотрудника РАНХиГС Игоря Фомина - его тоже согласились включить в состав. 

 ⁃ На мой взгляд, это известные люди в системе здравоохранения, с хорошими биографиями, знаниями. Будут полезны, - прокомментировал своё предложение Бороденчик в разговоре с ЗАКС.Ру. 

На заседании комиссии ее председатель Александр Ржаненков отметил, что Редько в представлении не нуждается. Фомина же он охарактеризовал как медика, сотрудника РАНХиГС и профессионала. 

Напомним, Редько заявлял в СМИ, что от прививки от коронавируса якобы возможность заразиться только увеличивается. Также он выступал против введения QR-кодов. Врач-хирург поддержал в суде предпринимателя Александра Коновалова, который организовал QR-сопротивление организаций общепита. 

Администрация соцсети "ВКонтакте" предупреждает посетителей группы "Доктор Редько" о том, что информация в ней может содержать недостоверную информацию и может быть опасна для здоровья.

redko.PNG (177 KB)

София Саттарова, фото - Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама