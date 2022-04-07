Выступавшего против вакцинации от COVID-19 Редько включили в экспертный совет при комиссии ЗакСа

Комиссия по социальной политике и здравоохранению петербургского парламента 7 апреля добавила в свой Медицинский экспертный совет двух человек, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. В состав совета вошли муниципальный депутат МО "Коломяги" и врач-хирург Александр Редько. Он неоднократно высказывался против массовой вакцинации от коронавируса и критиковал препарат "Спутник V".

Редько в состав медицинского совета включили по предложению депутата ЗакСа Вячеслава Бороденчика, который ранее был мундепом МО "Коломяги". Также Бороденчик выдвинул в совет сотрудника РАНХиГС Игоря Фомина - его тоже согласились включить в состав.

⁃ На мой взгляд, это известные люди в системе здравоохранения, с хорошими биографиями, знаниями. Будут полезны, - прокомментировал своё предложение Бороденчик в разговоре с ЗАКС.Ру.

На заседании комиссии ее председатель Александр Ржаненков отметил, что Редько в представлении не нуждается. Фомина же он охарактеризовал как медика, сотрудника РАНХиГС и профессионала.

Напомним, Редько заявлял в СМИ, что от прививки от коронавируса якобы возможность заразиться только увеличивается. Также он выступал против введения QR-кодов. Врач-хирург поддержал в суде предпринимателя Александра Коновалова, который организовал QR-сопротивление организаций общепита.

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София Саттарова, фото - Константин Леньков