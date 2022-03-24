Суд продлил арест лидеру QR-сопротивлению Коновалову

Октябрьский районный суд Петербурга 24 марта продлил арест предпринимателю Александру Коновалову, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Бизнесмен, ставший неформальным лидером QR-сопротивления в Петербурге, останется в СИЗО до 20 мая. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК). Суд решил, что Коновалов якобы может попытаться повлиять на ход следствия.

Адвокат Коновалова Иван Лялицкий ходатайствовал о назначении более мягкой меры пресечения и заявил, что сторона защиты готова внести за бизнесмена залог в размере одного миллиона рублей. Залогодателем выступил друг обвиняемого, бывший депутат Заксобрания Ленобласти Сергей Караваев. Адвокат также просил приобщить к материалам дела личные поручительства от друзей и знакомых. Чтобы озвучить всех заявителей потребовалось почти четыре минуты. Всего было около 150 поручительств. Часть документов оказалась без заверения, и суд их отклонил. Прокурор попросила не приобщать поручительства, поскольку, по ее мнению, заявители не вызывают доверия. Судья Елена Сергеева спросила у Коновалова, известны ли ему все перечисленные люди, на что он ответил положительно. Он подчеркнул, что всем гражданам можно доверять, если они ранее не были уличены во лжи.

Коновалов заявил, что считает возможным избрать ему более мягкую меру, поскольку его загранпаспорт изъят силовиками. Он добавил, что считает себя невиновным и намерен доказать свою правоту в суде. Обвиняемый добавил, что готов беспрекословно соблюдать условия нахождения под домашним арестом или под запретом определенных действий.

- У меня находятся здесь дети, семья и родители, и дедушка, и недвижимость, и все имущество. Я физически скрыться при всем желании не могу, - подчеркнул Коновалов.

Адвокат добавил, что не считает ходатайство прокурора о продлении ареста обоснованным. В деле, по его мнению, отсутствуют причины для такого долгого расследования, а арест может быть лишь попыткой оказать на Коновалова психологическое давление.

Поддержать Коновалова пришли примерно три десятка человек. Большинство из них люди старшего поколения. Когда конвоиры вели Коновалова в зал, соратники хором поприветствовали его и пожелали удачи. В зал пустили лишь восьмерых. Среди них были родители обвиняемого и депутат МО "Коломяги" Александр Редько. Перед началом заседания пришедшие поддержать Коновалова приветствовали муниципала и обращались к нему со словами "Здравствуйте, доктор". В разгар пандемии коронавируса Редько получил известность как противник массовой вакцинации. Он рассказал, почему решил прийти в суд. По его мнению, преследование Коновалова связано "с его объявлением зоны, свободной от QR-кодов". Муниципал, в свою очередь, не считает введение QR-кодов позитивной мерой. Редько также подчеркнул, что в текущей политической ситуации было бы актуально демонстрировать справедливость судебных процессов.

— Сегодня в связи со спецоперацией на Украине очень важно создать справедливый мир в нашей стране для того, чтобы он был симпатичен для тех, кто войдёт в новое сообщество. Будем ли мы с таким правосудием симпатичны? Я сомневаюсь, — поделился своим мнением с ЗАКС.Ру Редько.

Дождаться оглашения решения большинству сторонников обвиняемого не удалось. После шести часов, когда суд закрывается для посетителей, группу поддержки попросили переместиться на улицу.





Неделей ранее Городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест Коновалова. Защита обвиняемого настаивала на домашнем аресте, поскольку его доверитель не намерен пытаться скрыться от правосудия.

Напомним, Коновалов находится под арестом с конца января 2022 года. Его обвиняют в передаче взятки 50 тысяч рублей от управляющего кальянной на Вознесенском проспекте сотрудникам полиции. Якобы за эти деньги в заведение должны были вернуть ранее изъятые кальяны и другое имущество. Коновалову грозит до семи лет лишения свободы.

Его задержали через несколько дней после того, как он провёл собрание с единомышленниками на улице Рубинштейна. Он выступал против ограничительных мер, которые тогда действовали в Петербурге: проверки QR-кодов у посетителей и запрета на работу ночью. Незадолго до ареста он создал список заведений, которые объявили бойкот ограничительным мерам. К слову, требование носить маски в общественных местах отменили 4 марта. Ещё через две недели барам и ресторанам разрешили работать в ночное время.

Константин Леньков