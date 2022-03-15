Суд оставил под арестом лидера "QR-сопротивления" Коновалова

Городской суд Петербурга рассмотрел 15 марта апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда, отправившего под стражу ресторатора Александра Коновалова, известного своим негативным отношением к QR-кодам. Предпринимателя обвиняют в посредничестве при даче взятки (ч.2 ст.291.1 УК РФ), под арестом он пребывает с конца января.

Защита Коновалова настаивала на переводе бизнесмена под домашний арест, сам он также просил об этом. Как уточнила объединенная пресс-служба судов, ресторатор указал, что "скрыться у него возможности нет, да он и не собирается".

Также адвокат просил приобщить к материалам заявления соратников и друзей его подзащитного с поручительством о том, что последний "будет вести себя хорошо в период предварительного расследования". Однако суд отказался приобщить 107 заявлений, поскольку те из-за возникшей ошибки были адресованы не по адресу. Кроме того, защитник указал на завершение следственных действий и выразил уверенность, что Коновалов не сможет ни на кого воздействовать.

Сам Коновалов в своем слове заявил о невиновности и назвал дело против себя политически мотивированным, поскольку он "высказывал свою позицию по поводу QR-кодов".

Суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Напомним, Октябрьский райсуд арестовал Коновалова 29 января. Как полагает следствие, бизнесмен мог участвовать в передаче 50 тысяч рублей полицейским от управляющего заведением в Адмиралтейском районе ради возврата изъятого имущества.