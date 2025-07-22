Апелляцию на приговор жительнице Пушкина по делу о фейках про армию отложили

Городской суд на заседании 22 июля отложил почти на три недели рассмотрение апелляции на приговор 47-летней Анне Александровой из Пушкина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В середине апреля Пушкинский районный суд приговорил ее к пяти годам двум месяцам лишения свободы с трехлетним запретом на деятельность в интернете по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ч. 2 ст. 270.3 УК РФ).

Александрова участвовала в судебном заседании по видеосвязи. Непосредственно перед началом заседания она сообщила адвокату Анастасии Пилипенко о том, что узнала о дате его проведения в этот же день перед обедом.

— Более того, мне только сегодня принесла спецчасть документы, что мое дело передано в Горсуд, — пожаловалась Александрова. — Это документ, датированный 17 июня.

Судья заявил со ссылкой на материалы из СИЗО, что Александрову оповестили о заседании еще 16 июля. Подсудимая отрицала верность этой информации. На прямой вопрос судьи о том, намерена ли она просить об отложении, фигурантка ответила утвердительно. Адвокат и прокурор также высказались за перенос заседания на другую дату.

В итоге суд отложил рассмотрение апелляции на 11 августа.

Александровой вменялось размещение в сообществе во "ВКонтакте" поста с недостоверными данными о российской армии с признаками политической и идеологической ненависти к президенту, военнослужащим и россиянам. Первоначально речь шла о восьми публикациях, однако в итоге экспертиза Минюста усмотрела признаки преступления только в одном. Сама подсудимая вину не признала. По заявлению фигурантки, ее якобы оговорила знакомая из-за ранее произошедшего между ними конфликта. Также она связывала возбуждение уголовного дела со своей деятельностью по защите Старогатчинского леса.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру