Горсуд решил оставить под стражей водителя Rolls-Royce, сбившего мотоциклиста

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Красносельского районного суда отправить под стражу Сергея Сосорева, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (ч. 1 ст. 264 УК) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов города 22 июля. Горсуд решил оставить автомобилиста в СИЗО.

Как говорится в публикации, защита просила изменить постановление Красносельского районного суда, заменив меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Сторона защита подчеркнула, что Сосорев признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, обвиняемый оплатил потерпевшему реабилитацию в санатории, а сам пострадавший мотоциклист претензий к нему не имеет.

Однако Санкт-Петербургский городской суд решил оставить постановление районного суда без изменений.

Напомним, ДТП с участием Сосорева произошло 31 мая 2025 года. По версии следствия, в тот день обвиняемый, находясь за рулем Rolls-Royce, грубо нарушил ПДД, сбил мотоциклиста и проехал по его телу. После этого Сосорев якобы оставался безучастным к произошедшему, не сообщил о случившемся в экстренные службы и не оказал пострадавшему медицинскую помощь.

В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела: по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК) и покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК). Позднее прокуратура отменила постановление Следкома о возбуждении дела о покушении на убийство, так как в надзорном ведомстве не увидели объективного подтверждения в выводах следствия.

В начале июня Сосорева отправили под стражу по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда (ч. 1 ст. 264 УК) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру