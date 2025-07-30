Горсуд оставил в силе штраф блокаднице Васильевой за проведенный пикет

Жительница блокадного Ленинграда Людмила Васильева должна будет выплатить штраф по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Городской суд Петербурга 30 июля оставил без изменений решение нижестоящей инстанции.

— [Суд] оставляет постановление без изменений, жалобу без удовлетворения, — зачитал решение судья.

На состоявшемся заседании адвокат Андрей Чертков высказал несогласие с вынесенным ранее решением районного суда. В частности, он отметил, что экспертиза текста плаката при рассмотрении дела не проводилась и потому постановление было вынесено без заключения специалиста. Сама Васильева высказывалась с пацифистских позиций, что в какой-то момент стало причиной дискуссии между ней и судьей. В частности. петербурженка вспоминала о родственниках, погибших в блокаду. Выслушав ее, судья ненадолго удалился и огласил вынесенное решение.

В конце мая Куйбышевский районный суд оштрафовал Васильеву на 10 тысяч рублей из-за одиночного пикета, проведенного ею у Гостиного двора днем 24 февраля, в третью годовщину начала СВО. Содержание плаката, который петербурженка держала в руках, посчитали дискредитирующим использование Вооруженных сил. Отметим, что назначенное ей наказание оказалось ниже установленной законом планки, согласно которой размер взыскания с граждан варьируется в пределах от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Васильева родилась в 1941 году, весной 1942 года ее семью эвакуировали из Ленинграда. В 1990-х годах она была членом партии "Демократический выбор России". В 2024 году Васильева подавала документы для участия в выборах губернатора Петербурга в качестве самовыдвиженки. В избирательных бюллетенях ее фамилии не оказалось, поскольку она не смогла набрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру