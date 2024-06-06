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Новости 14:51

Людмила Васильева подала документы для участия в выборах губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Людмила Васильева подала документы для участия в выборах губернатора Петербурга

Блокадница Людмила Васильева 6 июня подала документы для участия в выборах губернатора Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в команде кандидатки. Она намерена побороться за место главы города в качестве самовыдвиженки. В подготовке документов для выдвижения ей помогала правозащитница Наталия Евдокимова

Васильева родилась в апреле 1941 года. В 90-х состояла в партии "Демократический выбор России", писало издание MR7

Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, Васильевой необходимо заручиться поддержкой 155 муниципальных депутатов из 84 муниципальных образований. Также ей предстоит собрать более 70 тысяч подписей избирателей. 

Кроме Васильевой, принять участие в выборах губернатора решили 16 человек. Половина из них выдвинута политическими объединениями. Голосование пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года.

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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