На выборы губернатора подали документы 16 человек

По состоянию на утро 6 июня документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 16 человек, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Из них восемь человек баллотируются от партий, еще восемь идут на выборы как самовыдвиженцы. Данные всех кандидатов уже опубликованы на ГАС "Выборы".

Прием документов продлится до 29 июня. Ранее в Горизбиркоме рассказали, что ожидают "достаточно большое" количество кандидатов. Отметим, во время предыдущей кампании, в 2019 году, на выборы заявились 28 человек.

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября. В эти дни также состоятся муниципальные выборы в 110 муниципальных образованиях и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру