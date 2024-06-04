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Новости 14:57

Мейксин: Ожидаем большое количество выдвижений

фото ЗакС политика Мейксин: Ожидаем большое количество выдвижений

В Горизбиркоме уверены, что число кандидатов на пост губернатора значительно увеличится. Председатель комиссии Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, что многие желающие выдвинуть свою кандидатуру так или иначе уведомляли ГИК о своих намерениях. По состоянию на 4 июня документы подали 14 человек. 

- Мы ожидаем, на самом деле, еще достаточно большое количество выдвижений. Устно по телефону, или письменно еще какое-то количество людей уточняли, во сколько удобнее прийти сдавать документы, - рассказал Мейксин. 

Прием документов от кандидатов продлится до конца июня. Среди кандидатов пока восемь человек, предложенных партиями. Еще шесть человек идут на выборы в качестве самовыдвиженцев. Среди них, например, депутат Заксобрания Борис Зверев, который ранее говорил, что не планирует баллотироваться. 

Выборы в Петербурге пройдут с 6 по 8 сентября. Кроме губернатора, петербуржцы будут выбирать депутатов местных советов в 110 муниципалитетах и депутата Заксобрания по 18-му округу. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Мейксин Максим Семенович




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