Борис Зверев все же подал документы для участия в губернаторских выборах

Депутат Законодательного собрания Борис Зверев 3 июня подал документы для выдвижения своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Петербурга. Он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, сообщил Telegram-канал "Ротонда". Ранее Зверев утверждал, что не собирается баллотироваться.

"Выслушав альтернативную точку зрения по этому вопросу, посчитал, что она не лишена смысла" - приводят слова Зверева в "Ротонде".

Зверев формально числится во фракции КПРФ, однако партия прекратила с ним сотрудничество из-за расхождения во взглядах - представители КПРФ упрекали его в том, что он голосовал по ряду вопросов как депутаты от "Единой России". Ближе к выборам Telegram-каналы писали, что его кандидатура рассматривается в качестве оппонента действующему губернатору Александру Беглову. В частности, его имя упоминалось в телефонных опросах. Сам Зверев говорил ЗАКС.Ру, что не собирается баллотироваться, поскольку считает, что городом должны руководить молодые управленцы. В КПРФ также опровергали сообщения о том, что Зверев будет представлять компартию на выборах.

Напомним, выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. Кроме губернатора, петербуржцы будут выбирать муниципальных депутатов и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру