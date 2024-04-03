Борис Зверев не собирается выдвигаться на пост губернатора Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Зверев не собирается принимать участие в выборах губернатора, которые пройдут в сентябре. Об этом парламентарий сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру 3 апреля. Зверев считает, что на руководящих постах должны быть молодые и энергичные управленцы. Отметим, накануне Зверев отметил 77-летие.

- Конечно нет! Надо всегда подходить к ситуации с умом и с будущей перспективой. Итак, я заканчиваю свой депутатский срок, мне будет почти 80 лет. Страной должны руководить молодые и энергичные, прошедшие хорошую школу. Молодых надо выдвигать, их надо выявлять. Тем более, у них есть большое преимущество. У них когнитивные процессы двигают нужно, а второе - они потом еще долго проживут и будут нести ответственность за то, что натворили будучи губернатором, - сказал Зверев.

В начале недели Telegram-канал "Ротонда" писал, что имя Бориса Зверева упоминается в телефонных опросах в качестве кандидата на пост главы Петербурга. Он якобы числится в списке вероятных оппонентов действующему губернатору Александру Беглову, который, по информации собеседников "Ротонды", планирует переизбраться.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Вероятней всего, голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября. Об этом говорил председатель Заксобрания Александр Бельский. Идею также поддержали в Горизбиркоме.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру