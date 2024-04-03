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Новости 10:54

Борис Зверев не собирается выдвигаться на пост губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Борис Зверев не собирается выдвигаться на пост губернатора Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Зверев не собирается принимать участие в выборах губернатора, которые пройдут в сентябре. Об этом парламентарий сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру 3 апреля. Зверев считает, что на руководящих постах должны быть молодые и энергичные управленцы. Отметим, накануне Зверев отметил 77-летие. 

- Конечно нет! Надо всегда подходить к ситуации с умом и с будущей перспективой. Итак, я заканчиваю свой депутатский срок, мне будет почти 80 лет. Страной должны руководить молодые и энергичные, прошедшие хорошую школу. Молодых надо выдвигать, их надо выявлять. Тем более, у них есть большое преимущество. У них когнитивные процессы двигают нужно, а второе - они потом еще долго проживут и будут нести ответственность за то, что натворили будучи губернатором, - сказал Зверев. 

В начале недели Telegram-канал "Ротонда" писал, что имя Бориса Зверева упоминается в телефонных опросах в качестве кандидата на пост главы Петербурга. Он якобы числится в списке вероятных оппонентов действующему губернатору Александру Беглову, который, по информации собеседников "Ротонды", планирует переизбраться. 

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. Вероятней всего, голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября. Об этом говорил председатель Заксобрания Александр Бельский. Идею также поддержали в Горизбиркоме. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Зверев Борис Александрович 




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