В КПРФ опровергли возможное выдвижение Бориса Зверева в губернаторы

КПРФ не собирается выдвигать кандидатуру депутата Заксобрания Бориса Зверева на выборы губернатора Петербурга, заявил ЗАКС.Ру секретарь горкома партии, лидер фракции в парламенте Роман Кононенко 22 мая. Telegram-канал "Ротонда" утверждает, что 77-летний Зверев рассматривается как один из возможных оппонентов действующего главы города Александра Беглова.

— Ну конечно не будем его выдвигать. Кто может представить, что мы на такое пойдем? - сказал Кононенко корреспонденту ЗАКС.Ру.

О возможном участии Зверева в выборах уже ходили слухи в начале апреля. Его имя якобы звучит при телефонных опросах горожан. Сам Зверев тогда говорил ЗАКС.Ру, что не собирается идти на выборы. Городом, по его мнению, должны руководить молодые управленцы.

Напомним, избранного от КПРФ Бориса Зверева исключили из фракции из-за расхождений во взглядах. Коммунисты упрекали его в том, что он голосовал по многим вопросам так же, как и депутаты из "Единой России".

Напомним, выборы губернатора пройдут в сентябре. Пока о желании участвовать заявили глава справедливороссов в Петербурге Надежда Тихонова, губернатор Беглов, муниципал из Ульянки Павел Брагин, а также предпринимательница Мария Михайлова.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру