Омский депутат получил 7 суток ареста за сравнение "патриотической" Z с нацистской символикой

Омский Октябрьский райсуд отправил под 7-суточный административный арест депутата городского совета Дмитрия Петренко по делу о пропаганде нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), информирует ТАСС.

Указывается, что на просторах телеграм-канала "Омское гражданское сопротивление" парламентарий сравнил используемую в патриотических целях латинскую букву Z с эмблемой гитлеровской дивизии СС.

Ранее Петренко стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков про российскую армию (п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Куйбышевский райсуд Омска избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 мая.

Напомним, что ранее бурятского пенсионера дважды оштрафовали за то, что он снял букву Z с двери сельской спортшколы, а после подверг критике "спецоперацию" РФ на Украине.