ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:15

Сотрудница РНБ уволилась после идеологического скандала с портретом Юрия Лотмана

фото ЗакС политика Сотрудница РНБ уволилась после идеологического скандала с портретом Юрия Лотмана

Многолетняя сотрудница Российской национальной библиотеки, начальник отдела культурных программ Ольга Кагановская написала заявление об увольнении по собственному желанию, чему предшествовал ее конфликт с руководством. Описанный "Фонтанкой" скандал, в свою очередь, возник после того, как в день работника культуры коллеги Кагановской вывесили поздравительный плакат с изображением литературоведа Юрия Лотмана, не согласованный с вышестоящим начальством.

Характерно, что сорвавший плакат сотрудник, как пишет издание, принял портрет филолога за портрет писателя Марка Твена. Как выяснилось из дальнейших разбирательств сторон конфликта, Лотман оказался неугодным из-за нынешней политической позиции его сына. В свою очередь, Марк Твен, которого ошибочно увидели в литературоведе, был плох для срывавшего плакат уже одним тем, что он американец.

Основной спор Кагановская вела с советником директора РНБ Полиной-Терезой Давыдовой, в 2010-х годах состоявшей в совете депутатов МО "Лиговка-Ямская": именно с последней нужно было, как выяснилось, согласовывать плакаты. Давыдова дала понять, что в условиях сложной политической обстановки за библиотекой и благонадежностью ее сотрудников пристально следят и что выбор героя для поздравительного плаката может вызвать у следящих ненужные вопросы.

В результате Кагановскую лишили квартальной премии, вскоре после чего она и написала заявление об уходе. Характерно, что в РНБ параллельно с описываемыми событиями проходят персональные выставки, посвященные Юрию Лотману.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Давыдова Полина–Тереза Георгиевна

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама