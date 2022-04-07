Сотрудница РНБ уволилась после идеологического скандала с портретом Юрия Лотмана

Многолетняя сотрудница Российской национальной библиотеки, начальник отдела культурных программ Ольга Кагановская написала заявление об увольнении по собственному желанию, чему предшествовал ее конфликт с руководством. Описанный "Фонтанкой" скандал, в свою очередь, возник после того, как в день работника культуры коллеги Кагановской вывесили поздравительный плакат с изображением литературоведа Юрия Лотмана, не согласованный с вышестоящим начальством.

Характерно, что сорвавший плакат сотрудник, как пишет издание, принял портрет филолога за портрет писателя Марка Твена. Как выяснилось из дальнейших разбирательств сторон конфликта, Лотман оказался неугодным из-за нынешней политической позиции его сына. В свою очередь, Марк Твен, которого ошибочно увидели в литературоведе, был плох для срывавшего плакат уже одним тем, что он американец.

Основной спор Кагановская вела с советником директора РНБ Полиной-Терезой Давыдовой, в 2010-х годах состоявшей в совете депутатов МО "Лиговка-Ямская": именно с последней нужно было, как выяснилось, согласовывать плакаты. Давыдова дала понять, что в условиях сложной политической обстановки за библиотекой и благонадежностью ее сотрудников пристально следят и что выбор героя для поздравительного плаката может вызвать у следящих ненужные вопросы.

В результате Кагановскую лишили квартальной премии, вскоре после чего она и написала заявление об уходе. Характерно, что в РНБ параллельно с описываемыми событиями проходят персональные выставки, посвященные Юрию Лотману.