На церемонии в Грозном Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

В Грозном состоялась церемония по случаю присвоения главе Чеченской республики Рамзану Кадырову нового воинского звания, делится ТАСС.

Указ президента РФ зачитал командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров и после чего вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта.

Не так давно, напомним, чеченского лидера возмутило то обстоятельство, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков забыл поздравить его с присвоением нового воинского звания, рассуждая вместо этого о патриотизме телеведущего Ивана Урганта. В ответ кремлёвский чиновник рассказал Кадырову о любви к родине.

Фото: сайт парламента Чечни