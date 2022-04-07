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Новости 16:25

На церемонии в Грозном Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

фото ЗакС политика На церемонии в Грозном Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

В Грозном состоялась церемония по случаю присвоения главе Чеченской республики Рамзану Кадырову нового воинского звания, делится ТАСС.

Указ президента РФ зачитал командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров и после чего вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта.

Не так давно, напомним, чеченского лидера возмутило то обстоятельство, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков забыл поздравить его с присвоением нового воинского звания, рассуждая вместо этого о патриотизме телеведущего Ивана Урганта. В ответ кремлёвский чиновник рассказал Кадырову о любви к родине. 

Фото: сайт парламента Чечни


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