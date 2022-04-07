Горизбирком Петербурга решил создать Молодежную избирательную комиссию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 7 апреля утвердила положение о Молодежной избирательной комиссии города. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно документу, Молодежная комиссия - совещательный и консультативный орган при ГИК. Ее цель заключается в содействии Горизбиркому "в деятельности по повышению правовой культуры молодых избирателей, а также иных мероприятий, направленных на формирование осознанного интереса молодежи к выборам", сказано в положении.

Там же написано, что работать Молодежный избирком будет на общественных началах и юридическим лицом не будет. В составе комиссии должно быть 14 человек со сроком полномочий в два года. Формировать Молодежный избирком будет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. В состав могут войти люди от 18 до 30 лет, "постоянно или преимущественно" проживающие в Петербурге. Не смогут стать членами Молодежного избиркома люди без гражданства России, кандидаты в депутаты законодательного органа власти и органов местного самоуправления, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, а также ряд других лиц.

Для того, чтобы войти в состав Молодежной комиссии надо предоставить ряд документов, среди которых копия паспорта, портфолио и документ о том, что человек входит в выдвинувшую его организацию. Если с предоставленными бумагами что-то будет не так, их рассматривать не будут, следует из положения.

Выдвигать кандидатов в новую комиссию могут политические партии, молодежные организации, профессиональные образовательные организации и вузы, а также сам ГИК, территориальные избиркомы и предыдущий состав Молодежной комиссии. От каждого из них может быть назначен только один член избиркома.

Прописаны в положении и компетенции нового органа. Среди них, анализ электоральной активности молодежи, организация "круглых столов", контроль за соблюдением прав молодых избирателей, внесение предложений Горизбиркому и многое другое.

Во время обсуждения вопроса на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии ее член от "Яблока" Ольга Покровская заявила, что не может проголосовать за положение о Молодежном избиркоме. В вопросе есть две стороны, отметила Покровская:

- С одной стороны, прекрасная, привлекательная идея - каким-то образом вовлечь молодежь в образовательный процесс, касающийся выборов. <...> Но не уверена, что эта комиссия действительно будет заниматься образовательной деятельностью молодежи. Почти уверена, что она будет действовать так же, как Общественная палата Санкт-Петербурга, то есть высказываться исключительно в одной мысли исключительно по каким-то определенным поводам.

"Яблочница" добавила, что и против голосовать не будет, а воздержится. Наоборот, озвучил слова в поддержку создания Молодежного парламента член ГИК от Партии роста Алексей Березин. По его мнению, такой орган поможет некоторым молодым людям получить навыки в сфере гражданской жизни и определиться, хотят ли они в дальнейшем заниматься политикой. Остальные члены Горизбиркома тоже поддержали положение о Молодежной комиссии.

Напомним, ранее Законодательное собрание Петербурга утвердило положение о создании Молодежного парламента. Он тоже будет носить совещательный характер.

София Саттарова