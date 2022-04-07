После критики благоустройства Ситцевой улицы ее состояние улучшилось

Активисты из движения "Молодой Петербург" обратили внимание на то, что дорожное покрытие Ситцевой улицы, на которое поступали массовые жалобы, за последние несколько дней специалисты попытались привести в порядок. По данным активистов, на месте работала техника. Отмечается, что заделать удалось только часть пробоин в асфальте. Положительные подвижки они объясняют эффектом, произведенным собственной акцией 30 марта, когда они разложили на проезжей части бутафорские мины с целью привлечь внимание к проблеме качества дороги.

"Покорные рабочие, получив приказ "верховного главнокомандующего Петербурга", решили расшибиться в лепёшку, но задачу выполнить, не обращая внимания на лужи и снегодождь. Какая разница, какие условия для укладки асфальта, если бюрократия, которой руководит губернатор с закостенелым сознанием, требует незамедлительного исполнения поручения?", - задались вопросом акционисты в собственном Telegram-канале.

По оценке "Молодого Петербурга", даже те дефекты, за которые взялись рабочие, были устранены недостаточно качественно. Впрочем, в конце марта, расставляя муляжи мин на Ситцевой улице, они даже не надеялись на ее скорейший повторный ремонт.

фото: Молодой Петербург / Telegram