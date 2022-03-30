Петербургские активисты сделали из неубранной Ситцевой улицы "минное поле"

На Ситцевой улице в Приморском районе, которая славится дефектами дорожного покрытия, активисты из движения "Молодой Петербург" провели свой очередной перформанс. В настоящее время по улице проехать труднее обычного, поскольку она частично затоплена и частично завалена снегом. Для того, чтобы обратить внимание на проблему, акционисты расположили на дороге муляжи мин. Они считают, что долгожданный прошлогодний ремонт только навредил состоянию полотна.

"За все эти годы Ситцевая успела стать местной достопримечательностью, превратившись из улицы в минное поле. Дорога там состоит не из асфальта, а из ям, которые, будто мины, угрожают безопасности водителей и пешеходов", - пишут в комментарии к перфомансу его участники.

Активисты склонны полагать, что губернатор Александр Беглов не очень любит исполнять обещания, а потому не надеются на повторный ремонт улицы в обозримом будущем.

фото: Молодой Петербург / Telegram