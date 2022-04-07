Генассамблея ООН приостановила членство РФ в Совете по правам человека

Россия временно лишилась членства в Совете по правам человека при ООН. За приостановку ее членства проголосовала Генеральная ассамблея ООН, чьим вспомогательным органом является Совет. Решение поддержали 98 государств, не поддержали 24 и воздержались 58. Как пишет ТАСС, для принятия решения требовалось две трети голосов, но без учета воздержавшихся.

Регламент ООН таков, что уже в следующем году Россия сможет претендовать на возвращение в состав СПЧ.

Напомним, что внешнеполитический курс России регулярно подвергается критике со стороны зарубежных правительств и международных инстанций начиная с 24 февраля, когда РФ начала свою военную спецоперацию на Украине. Помимо критики, в отношении России за это время ввели беспрецедентное количество различных санкций и ограничений. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 7 апреля в стенах Госдумы, заявил, что их введено уже более шести тысяч.