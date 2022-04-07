Адресную программу капремонта в Петербурге недовыполнили более чем на 100 млрд рублей

С 2014 года недовыполнение региональной адресной программы капитального ремонта в Петербурге составило уже свыше 100 млрд рублей, о чем рассказал глава жилищного комитета Олег Зотов. Именно с этого времени работы функционирует профильный "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества". Такое положение дел чиновник находит критическим, что дал понять во время общения с журналистами в пресс-центре ТАСС.

"Без выстраивания доверительных, понятных и прозрачных отношений с петербуржцами, которые оплачивают работы, [выполняемые] фондом, компенсировать этот дефицит, компенсировать недовыполнение адресной программы не представляется возможным", - считает Зотов.

В свою очередь, пресс-служба его комитета отметила, что плановые работы по капремонту в количестве около 11 тысяч затягиваются из-за нехватки дополнительного финансирования. Тем временем, по данным врио гендиректора фонда Дмитрия Шутова, долги петербуржцев по взносам на капремонт суммарно уже превышают 6 млрд рублей.

Отметим, что НО "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества" время от времени наказывают в судах за некачественные работы в домах-памятниках.