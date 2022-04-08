Терапевту, подозреваемой в продаже фейковых COVID-сертификатов, назначили запрет определённых действий

Калининский райсуд Петербурга назначил запрет определённых действий врачу-терапевту Алёне Семёновой, которая обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 272 УК РФ), информирует объединённая пресс-служба судов города.

Как полагает следствие, Семёнова, являясь врачом-терапевтом в Городской поликлинике № 54, оказала услугу по предоставлению фиктивной вакцинации от коронавируса и выдала гражданину Г. соответствующий сертификат, внеся его данные в "Регистр вакцинированных от COVID". За свои услуги она получила 10 тысяч рублей.

6 апреля Семёнову задержали, в тот же день ей предъявили обвинение.

Как итог, суд запретил медику общаться со свидетелями по уголовному делу; находиться в местах проведения массовых мероприятий; использовать средства связи, за исключением общения с защитником, следователем, правоохранительными органами; пользоваться интернетом.

Уточним, что в рамках ч. 4 ст. 272 УК РФ Семёновой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В четверг, 7 апреля, стало известно, что петербургские правоохранители пресекли незаконную деятельность медиков, продававших фейковые COVID-сертификаты. В преступной схеме были задействованы семь женщин от 29 до 50 лет, в том числе два врача и медсестра городской поликлиники.