В Петербурге пресекли незаконную деятельность медиков, продававших фейковые COVID-сертификаты

Петербургские правоохранители выявили и пресекли незаконную деятельность по продаже фейковых сертификатов о прививках от коронавируса, информирует пресс-служба Главка.

В преступной схеме задействованы семь женщин от 29 до 50 лет, в том числе два врача и медсестра городской поликлиники. Они искали петербуржцев, которые не хотели делать прививки от ковида, но при этом нуждались в соответствующих справках, предлагая купить фальшивый документ по 5 - 15 тысяч рублей.

Разбирательства проводятся в рамках уголовного дела по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации". В ходе проверки силовики выявили, что сертификаты о вакцинации приобрели не менее полутора тысяч горожан. У подозреваемых провели обыски и изъяли 19 банковских карт и другое имущество.

Шестерых медиков отпустили под обязательства о явке, 29-летняя врач-терапевт, которая подозревается в организации данной схемы, задержана.