Сотни беженцев из Мариуполя разместят в Ленобласти

Ленинградская область готовится к приему беженцев из Мариуполя, рассказал 8 апреля губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, в субботу ожидается прибытие от 550 до 650 человек, четверть из которых — дети.

Прибывших разместят в пансионате "Царицыно озеро" на территории Тихвинского района. "Готовимся обеспечить питание, предметы гигиены, социальное обслуживание, медицинскую и психологическую помощь", — говорится в Telegram-канале губернатора.

По обещанию Дрозденко, детям предоставят транспорт до школ и обратно. Кроме того, желающим работать взрослым предложат временное трудоустройство.

Ранее Дрозденко подписал постановление о предоставлении единовременных выплат в размере двух миллионов рублей семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.