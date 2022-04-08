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Новости 9:26

Дрозденко подписал постановление о выплатах в 2 млн рублей семьям военных, погибших на "спецоперации"

фото ЗакС политика Дрозденко подписал постановление о выплатах в 2 млн рублей семьям военных, погибших на "спецоперации"

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о единовременных выплатах родственникам военнослужащих, которые погибли во время "специальной военной операции", которую Россия ведёт на Украине, информирует пресс-служба правительства региона.

Средства будут выделены из резервного фонда администрации области.

Размер выплаты составит 2 млн рублей. При этом ранее было анонсировано, что семьи погибших военных получат по 1,5 млн рублей.

Отметим, что о предоставлении аналогичных выплат ранее заявлял также петербургский градоначальник Александр Беглов.

 


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