Суд в Москве назначил первый штраф по новой статье о призывах к санкциям

Лефортовский райсуд назначил первый штраф по новой статье о призывах к антироссийским санкциям (ст. 20.3.4 КоАП): его получил москвич Владислав Ариничев, обнаружил в картотеке дел инстанции телеграм-канал "ЧТД".

По версии суда, мужчина призывал к "осуществлению иностранными государствами мер ограничительного характера из-за спецоперации".

В разговоре с журналистами Ариничев уточнил, что его оштрафовали на 35 тысяч рублей за ролик в YouTube.

"Я бы не хотел сейчас повторять оттуда формулировки, но они были максимально жёсткие. Сейчас видео скрыто", — поделился Ариничев.

Новая статья 20.3.4 КоАП появилась месяц назад в одном пакете со статьёй о публичной дискредитации Вооружённых сил (20.3.3 КоАП), по которой в России привлекли уже не одну сотню человек из-за участия в пацифистских акциях. Одновременно с этими положениями в Уголовном кодексе РФ появилась статья 207.3, дела по которой возбуждают за распространение фейков о деятельности армии.