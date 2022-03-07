ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:10

В петербургском суде зарегистрировали первое дело по статье о дискредитации армии

фото ЗакС политика В петербургском суде зарегистрировали первое дело по статье о дискредитации армии

В России к политическим активистам продолжают применять новую статью КоАП о дискредитации Вооруженных сил, имеющую номер 20.3.3. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службы региональных главков полиции, в Ивановской области за плакат на одиночном пикете 26-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. В свою очередь, 27-летную женщину в Тульской области, пойманную на расклеивании агитационных листовок в состоянии измененного сознания, арестовали на 10 суток, присовокупив к этому наказанию штраф в размере 45 тысяч рублей.

Наконец, дело по статье 20.3.3 КоАП дошло и до Василеостровского районного суда Петербурга, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Правонарушение, зафиксированное в протоколе, имело место накануне на Невском проспекте: Наталья Вакутина вышла на него с плакатом пацифистского содержания.

Накануне стало известно о назначении штрафов жительнице Костромы (30 тысяч рублей) и жителю Кемерово (60 тысяч рублей). Одно из этих дел возбудили из-за содержания плаката, демонстрировавшегося в ходе одиночного пикета.

Тем временем, проект "Сетевые свободы" сообщает, что всего в стране по статье о дискредитации армии задержали 60 человек.

Напомним, что поправки в законодательство, касающиеся дискредитации армии и распространения фейков о ней, приняли в течение одного дня 4 марта. Теперь за тиражирование недостоверной информации о Вооруженных силах можно получить до 15 лет заключения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама