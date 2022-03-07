В петербургском суде зарегистрировали первое дело по статье о дискредитации армии

В России к политическим активистам продолжают применять новую статью КоАП о дискредитации Вооруженных сил, имеющую номер 20.3.3. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службы региональных главков полиции, в Ивановской области за плакат на одиночном пикете 26-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей. В свою очередь, 27-летную женщину в Тульской области, пойманную на расклеивании агитационных листовок в состоянии измененного сознания, арестовали на 10 суток, присовокупив к этому наказанию штраф в размере 45 тысяч рублей.

Наконец, дело по статье 20.3.3 КоАП дошло и до Василеостровского районного суда Петербурга, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Правонарушение, зафиксированное в протоколе, имело место накануне на Невском проспекте: Наталья Вакутина вышла на него с плакатом пацифистского содержания.

Накануне стало известно о назначении штрафов жительнице Костромы (30 тысяч рублей) и жителю Кемерово (60 тысяч рублей). Одно из этих дел возбудили из-за содержания плаката, демонстрировавшегося в ходе одиночного пикета.

Тем временем, проект "Сетевые свободы" сообщает, что всего в стране по статье о дискредитации армии задержали 60 человек.

Напомним, что поправки в законодательство, касающиеся дискредитации армии и распространения фейков о ней, приняли в течение одного дня 4 марта. Теперь за тиражирование недостоверной информации о Вооруженных силах можно получить до 15 лет заключения.