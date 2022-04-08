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Новости 14:12

Турчак предложил свозить Пескова на Донбасс после заявления о "значительных потерях" РФ на "спецоперации"

фото ЗакС политика Турчак предложил свозить Пескова на Донбасс после заявления о "значительных потерях" РФ на "спецоперации"

Секретаря генерального совета "Единой Росси" Андрея Турчака возмутили слова президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о "значительных потерях", которые Россия понесла в ходе "специальной военной операции" на Украине. Мнением на сей счёт он поделился в своём телеграм-канале.

Турчака возмутила подача материала. В назидательных целях сенатор предложил отправить кремлёвских чиновников в ЛДНР, чтобы они там "просветлились" и более не делали подобных заявлений.

" "Значительные" потери - это какие? А какие "незначительные"? Предлагаю "московских трибунов" в обязательном порядке на Донбасс возить, к мирным людям и нашим бойцам показывать, чтобы напрямую послушали, для просветления", - поделился идеей Турчак.

Слова Пескова о "значительных потерях" прозвучали в интервью телеканалу Sky News. С начала "спецоперации" Минобороны РФ лишь дважды официально отчитывалось о количестве убитых бойцов: последний раз сообщалось о 1351 убитом военнослужащем.

Отметим, что сегодня, 8 апреля, в ходе ежедневного пресс-брифинга Песков заявил, что, говоря о потерях, имел в виду только данные Минобороны.


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