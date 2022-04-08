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Новости 14:39

Жители Шушар похвастались "уловом" из огромной лужи на Школьной улице

фото ЗакС политика Жители Шушар похвастались "уловом" из огромной лужи на Школьной улице

Утром 8 апреля жители Шушар устроили импровизированную рыбалку в огромной луже, образовавшейся на Школьной улице после зимы.

Петербуржцы сообщили, что уже давно пытались привлечь внимание всевозможных инстанций к проблеме, однако на их просьбы чиновники не реагируют.

Иронизируя, шушарцы предложили устроить в луже открытый бассейн.

"Может, вам повезёт и вы нырнёте в открытый люк. А также вам повезёт и вы оставите подвеску на вашем а/м или пробьёте колесо. Постоянные 100% скидки на абонемент и бесплатная шапочка для наших руководителей дорожной сферы — тех, кто отвечает за жизнь в Шушарах", - пишут местные обитатели в паблике "Подслушано Шушары".

Отметим, что жители густонаселённого района не единожды пытались привлечь внимание властей к проблемам местной инфраструктуры. Не так давно Шушары "теряли пульс". Кроме того, к решению проблем пробовали подключить потусторонние силы.

Фото: Ксюша Баринова


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