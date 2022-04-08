"Пятёрочка" собирается "сдавать негодяев", расставляющих пацифистские ценники, "соответствующим органам"

Петербургские активисты продолжают "тихий протест": на сей раз в сети продуктовых магазинов "Пятёрочка" неизвестные начали менять обычные ценники на пацифистские. Руководство сети уже поручило своим сотрудникам внимательно следить за залами и выявлять диверсантов, передавая их впоследствии уполномоченным органам, рассказал телеграм-каналу "Ротонда" один из работников "Пятёрочки".

По его словам, начальник отдела продаж подразделения сети магазинов в Калининском районе Петербурга потребовал, чтобы сотрудники тщательнее проверяли информацию на ценниках, так как участились случаи их подмены.

"Какие-то товарищи, которые нам совсем не товарищи, вставляют вместо нормальных цен в наши ценникодержатели какую-то агитационную чепуху. Наблюдайте за этой историей. Если у нас будут такие факты, нужно незамедлительно сообщать службе безопасности. По возможности — посмотреть видеонаблюдение, чтобы этих негодяев сдавать по видео в соответствующие органы", — говорит в назидание сотрудникам глава отдела продаж.

Следует напомнить, что ранее сотрудники одного из гипермаркетов "Лента" сдали полиции петербурженку, сделавшую фотографию пацифистского стикера на одном из стеллажей, приняв её за человека, наклеившего бумажку. Как итог, в её отношении составили протокол о дискредитации российской армии.