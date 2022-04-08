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Новости 15:28

Twitter грозит очередной штраф за неудаление контента

фото ЗакС политика Twitter грозит очередной штраф за неудаление контента

В Москве мировой судья судебного участка № 422 Таганского района рассмотрит протокол за неудаление запрещенного контента против американского сервиса микроблогов Twitter, сообщило 8 апреля РИА Новости. По данным агентства, компании грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей.

"Протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП будет рассмотрен 28 апреля", — цитирует РИА Новости пресс-службу суда.

К настоящему моменту общая сумма штрафов против Twitter в России составляет 66 миллионов рублей, уточняет информагентство. Штрафы выписаны за отказ удалять запрещенный контент и за нежелание локализовать персональные данные российских пользователей на серверах в РФ.

В начале марта Роскомнадзор приступил к блокировке Twitter в России. Ведомство объяснило это распространением на площадке противоречащей закону информации.


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