"Яндекс" и VK стали маркировать Google как нарушителя законодательства

Поисковик "Яндекса" стал маркировать ресурсы Google как нарушителей российского законодательства, сообщил 8 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании. В "Яндексе" это объяснили исполнением требований Роскомнадзора.

"Согласно закону "о приземлении", мы обязаны информировать пользователей в поисковой выдаче о том, что владелец данного ресурса нарушает законодательство РФ, если такая мера введена Роскомнадзором. Сегодня мы получили требование от РКН, обязывающее нас показывать такую плашку", — сообщили в российской IT-компании.

Одновременно плашку с информацией о нарушении Google российского законодательства стал выдавать и "Поиск Mail.ru". "По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, владеющее информационными ресурсами YouTube, Google Play, Google Поиск, Gmail, является нарушителем законодательства Российской Федерации", — гласит сообщение на сайте.

Ранее Роскомнадзор запретил рекламу компании Google и принадлежащих ей информационных ресурсов, а также предписал поисковикам уведомлять пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства".