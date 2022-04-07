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Новости 11:56

Роскомнадзор запретил рекламу Google и его ресурсов

фото ЗакС политика Роскомнадзор запретил рекламу Google и его ресурсов

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор запретил рекламу компании Google, а также принадлежащей ей информационных ресурсов, следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

РКН уточнил, что "меры понуждения информирующего и экономического характера" были предприняты им ввиду многочисленных нарушений, которые допускает иностранная компания.

Всем поисковикам предписывается также уведомлять пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства".

"Перечисленные меры <...> будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений", — констатировал Роскомнадзор.

Ранее РКН насчитал 60 актов цензуры со стороны YouTube и Google.

Напомним, несколько дней назад Google перестал отображать ссылку на официальный сайт Министерства обороны РФ по соответствующему запросу. Результат не зависит и от смены языка: в поисковой выдаче пользователю предлагаются только аккаунты ведомства в социальных сетях и на YouTube, а также статья о министерстве на "Википедии". Кроме того, по запросу "Минобороны РФ" отображаются ссылки на новости по теме, в том числе сделанные российскими государственными информагентствами.


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