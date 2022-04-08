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Новости 16:45

Госсовет Крыма внёс в Госдуму законопроект о праве изымать собственность недружественных стран

фото ЗакС политика Госсовет Крыма внёс в Госдуму законопроект о праве изымать собственность недружественных стран

Государственный совет Крыма внёс на рассмотрение федерального парламента законотворческую инициативу о праве изымать собственность недружественных стран без компенсации, сообщает пресс-служба госсовета региона.

Крымские парламентарии предлагают внести коррективы в статью 2 Гражданского кодекса РФ.

Как указано в пояснительной документации к инициативе, изымать предлагается "движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части".

Напомним, что 7 марта правительство РФ утвердило перечень из 48 недружественных стран, в котором 27 стран Евросоюза, а также США, Великобритания и другие государства.


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