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Новости 17:38

Росстат озвучил предварительные итоги переписи

фото ЗакС политика Росстат озвучил предварительные итоги переписи

Согласно предварительным итогам переписи населения, в России по состоянию на 1 октября 2021 года проживало 147 миллионов человек, сообщил 8 апреля глава Росстата Павел Малков. Он указал, что эта цифра не является окончательной и может корректироваться в большую или меньшую сторону на 0,2-0,3%, что соответствует 400-500 тысячам человек.

"Сведения собирались через портал Госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, а в труднодоступных районах даже с помощью бумажных анкет, поэтому сейчас необходимо их перепроверить и вычистить дубли", — приводит слова Малкова "Российская газета".

По состоянию на октябрь 2010 года в России проживали 145 миллионов человек (цифра озвучена с учетом населения Крыма). По словам Малкова, перепись выявила сокращение численности населения примерно в 30 регионах при более высоком, чем считалось раньше, миграционном приросте в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Краснодарском крае.

Перепись проходила в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года, поучаствовать в ней можно было, в том числе, и самостоятельно через портал госуслуг. Курировавший перепись замглавы Росстата Павел Смелов 12 ноября объявил, что участие в мероприятии приняли 99% россиян. Спустя месяц стало известно о его увольнении с работы.


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