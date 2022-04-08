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Сквер в Петербурге нарекут именем погибшего главы МЧС

фото ЗакС политика Сквер в Петербурге нарекут именем погибшего главы МЧС

Топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала назвать сквер на углу Московского проспекта и улицы Гастелло именем погибшего министра МЧС Евгения Зиничева, сообщил 8 апреля телеканал "Санкт-Петербург".

Зиничев погиб в сентябре 2021 года в Норильске. По официальным данным, он пытался спасти от падения режиссера Александра Мельника, поскользнувшегося, согласно официальным данным, на краю скалы. Посмертно министру было присвоено звание Героя России.

"Е. Н. Зиничев родился в Ленинграде, в 1970-1981 годах проживал в Московском районе", — говорится на сайте Топонимической комиссии.

В середине декабря депутаты Мосгордумы проголосовали за установку памятника Зиничеву. Среди поддержавших идею оказались не только единороссы, но также представители оппозиционных партий.

Помимо сквера Зиничева на карте Петербурга появятся сквер Рудольфа Фурманова в честь народного артиста России, скончавшегося в 2021 году, Тентелевский сквер в память о старинной Тентелевой деревне и другие.


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