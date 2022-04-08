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Новости 21:54

Рэпер Face* попал в список иноагентов

фото ЗакС политика Рэпер Face* попал в список иноагентов

Министерство юстиции вечером 8 апреля включило шесть человек в список СМИ-иноагентов. Среди них оказался и Иван Дремин*, также известный как рэпер Face*.

Кроме того, в реестр также вошли адвокат Марк Фейгин**, журналистки Ирина Борухович (Тумакова)*** и Екатерина Маяковская****, писатель Андрей Филимонов***** и преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Дубровский******.

Ранее Минюст включил журналистов Евгения Киселева******* и Матвея Ганапольского******** в новый реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

*Минюст внес Ивана Дремина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес Марка Фейгина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

***Минюст внес Ирину Борухович (Тумакову) в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

****Минюст внес Екатерину Маяковскую в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

*****Минюст внес Андрея Филимонова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

******Минюст внес Дмитрия Дубровского в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

*******Евгений Киселев внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов

********Матвей Ганапольский внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов


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